Именем создателя банно-прачечного дезинфекционного поезда предлагают назвать улицу в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коллектив вагонного участка Тюмень Уральского филиала Федеральной пассажирской компании и инициативная группа жителей Тюмени предлагает назвать именем Николая Войтика безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 7 "Гилевский".

Николай Тимофеевич Войтик с 1940 по 1963 годы работал начальником вагонного участка Тюмень и внес большой вклад в развитие железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны. Под его руководством в 1942 году был построен банно-прачечный дезинфекционный поезд. Тюменский поезд-баня прошел вслед за фронтами Великой Отечественной через Москву, Тулу, Сталинград, Елецк, Брянск, Брест, Минск, Прагу, Варшаву, Фюрстенвальде до Берлина.

В поезде-бане, построенном в Тюмени, по данным историка и краеведа Александра Петрушина, парился полководец Рокоссовский и поверженный фельдмаршал вермахта Паулюс со своими генералами.

"38-й банно-прачечный дезинфекционный поезд (38-й БПДП) был сформирован в Тюмени в феврале 1942 года по инициативе тюменцев, — рассказал Александр Петрушин. — Участие в его формировании приняли все жители города. Мясокомбинат сварил две тонны хозяйственного мыла, горожане собрали 500 комплектов нижнего белья, тысячу книг, пианино, два баяна, комплект струнных инструментов. Артель "Бытовик" передала два парикмахерских набора, ДОК "Красный Октябрь" изготовил и поставил всю банную мебель".

Вопрос о присвоении улице Тюмени имени Николая Войтика будет рассматривать комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и УДС. Каждый горожанин может высказать свое мнение по этому вопросу на портале "Я решаю!".