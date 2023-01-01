Самым популярным зарубежным направлением у тюменцев в новогодние праздники стал Казахстан

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла третье место среди всех субъектов УФО по количеству путешественников, выезжавших как за рубеж, так и по стране. Самыми популярными зарубежными странами для отдыха, согласно данным МТС Travel, у тюменцев стали Казахстан, ОАЭ, Турция, Египет и Белоруссия.

При этом в Казахстан отправилось больше половины от всех путешествующих за границей, а турпоток во все пять стран-лидеров рейтинга составил более 80% от общего за рубеж. Одновременно с этим только 4% туристов посетили другие страны. В целом количество россиян, выезжавших за рубеж на новогодние каникулы 2023 года, снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большая часть тюменцев в новогодние праздники, по словам директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, предпочла остаться дома, чтобы провести время с семьей. "Родители с детьми активно организовывали культурный досуг, предпочитали офлайн и онлайн развлечения, - сообщила она. - На четверть вырос трафик в онлайн-кинотеатрах". По данным МТС Банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% выросли продажи билетов на концерты, на 18 % - в театры и на 12% в музеи. Также на 8% увеличились продажи билетов в кино.

Одним из самых популярных мест отдыха традиционно стали термальные курорты. В первой половине января 2023 года любители здорового образа жизни и wellness-туризма на территории минеральных источников сгенерировали на треть больше интернет-трафика, чем в аналогичный период прошлого года. Чаще всего для отдыха тюменцы выбирали термальные источники "Верхний бор", "Тюменский" и "ЛетоЛето". Помимо термокурортов в топ новогодних локаций вошла "Площадь 400-летия Тюмени", где работала резиденция Деда Мороза, Набережная Туры в районе Масловского взвоза, а также торговые центры, где был зафиксирован всплеск мобильной активности пользователей.

Тюменцы также выбирали краткосрочные поездки в соседние регионы на один-два дня, а самым востребованным транспортом стал личный автомобиль. В тройку топ самых популярных регионов вошли Башкирия, Курганская, Свердловская и Челябинская области. Основными точками притяжения путешественников стали горнолыжные курорты, природные парки и заповедники.

