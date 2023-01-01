Самым популярным зарубежным направлением у тюменцев в новогодние праздники стал Казахстан
Тюменская область заняла третье место среди всех субъектов УФО по количеству путешественников, выезжавших как за рубеж, так и по стране. Самыми популярными зарубежными странами для отдыха, согласно данным МТС Travel, у тюменцев стали Казахстан, ОАЭ, Турция, Египет и Белоруссия.
При этом в Казахстан отправилось больше половины от всех путешествующих за границей, а турпоток во все пять стран-лидеров рейтинга составил более 80% от общего за рубеж. Одновременно с этим только 4% туристов посетили другие страны. В целом количество россиян, выезжавших за рубеж на новогодние каникулы 2023 года, снизилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Большая часть тюменцев в новогодние праздники, по словам директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, предпочла остаться дома, чтобы провести время с семьей. "Родители с детьми активно организовывали культурный досуг, предпочитали офлайн и онлайн развлечения, - сообщила она. - На четверть вырос трафик в онлайн-кинотеатрах". По данным МТС Банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% выросли продажи билетов на концерты, на 18 % - в театры и на 12% в музеи. Также на 8% увеличились продажи билетов в кино.
Одним из самых популярных мест отдыха традиционно стали термальные курорты. В первой половине января 2023 года любители здорового образа жизни и wellness-туризма на территории минеральных источников сгенерировали на треть больше интернет-трафика, чем в аналогичный период прошлого года. Чаще всего для отдыха тюменцы выбирали термальные источники "Верхний бор", "Тюменский" и "ЛетоЛето". Помимо термокурортов в топ новогодних локаций вошла "Площадь 400-летия Тюмени", где работала резиденция Деда Мороза, Набережная Туры в районе Масловского взвоза, а также торговые центры, где был зафиксирован всплеск мобильной активности пользователей.
Тюменцы также выбирали краткосрочные поездки в соседние регионы на один-два дня, а самым востребованным транспортом стал личный автомобиль. В тройку топ самых популярных регионов вошли Башкирия, Курганская, Свердловская и Челябинская области. Основными точками притяжения путешественников стали горнолыжные курорты, природные парки и заповедники.