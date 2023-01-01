  • 19 января 202319.01.2023четверг
  • USD68,8728
    EUR74,5882
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменском районе выберут лучший арт-объект

Общество, 09:35 19 января 2023

vk.com/rayontyumenskiy | Фото: vk.com/rayontyumenskiy

Конкурс арт-объектов "Я люблю Тюменский район" пройдет с 20 января по 5 августа. Он посвящен 100-летию со дня образования муниципалитета.

К созданию и реализации креативных идей приглашают жителей, коллективы, предпринимателей. "Воплощение в жизнь творческих инициатив предполагает совместное создание арт-объектов, которые гармонично впишутся в общественное пространство муниципального образования, а в дальнейшем станут точками притяжения не только для жителей, но и для гостей территорий", - говорят организаторы.

Участники конкурсов могут представить работы, выполненные в любой технике и из любых материалов, созданных с учетом природных, ландшафтных, исторических и других особенностей местности. Такие композиции должны способствовать развитию комфортной среды и создавать атмосферу праздника, уверены в администрации Тюменского района.

С условиями конкурса можно ознакомиться в положении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 19.01.2023Неделя молодежной науки в стиле TED-talks пройдет в Тюмени в марте
10:08 19.01.2023Бот Полина помогает судебным приставам консультировать граждан
09:57 19.01.2023Тюменские медики советуют отказаться от иммуностимулирующих препаратов в эпидсезон
09:46 19.01.2023На улице Дамбовской в Тюмени отключат светофоры