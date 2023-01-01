В Тюменском районе выберут лучший арт-объект

| Фото: vk.com/rayontyumenskiy | Фото: vk.com/rayontyumenskiy

Конкурс арт-объектов "Я люблю Тюменский район" пройдет с 20 января по 5 августа. Он посвящен 100-летию со дня образования муниципалитета.

К созданию и реализации креативных идей приглашают жителей, коллективы, предпринимателей. "Воплощение в жизнь творческих инициатив предполагает совместное создание арт-объектов, которые гармонично впишутся в общественное пространство муниципального образования, а в дальнейшем станут точками притяжения не только для жителей, но и для гостей территорий", - говорят организаторы.

Участники конкурсов могут представить работы, выполненные в любой технике и из любых материалов, созданных с учетом природных, ландшафтных, исторических и других особенностей местности. Такие композиции должны способствовать развитию комфортной среды и создавать атмосферу праздника, уверены в администрации Тюменского района.

С условиями конкурса можно ознакомиться в положении.