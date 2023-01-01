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ФАС признала недостоверной рекламу о списании кредитов юридического центра в Тюмени

Общество, 14:59 18 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменским УФАС России, реклама центра юридической помощи "Имеем право" "о списании кредитов и долгов", размещенноя в социальной сети "ВКонтакте", признана ненадлежащей.

В рекламе утверждается, что "жителям Тюмени начали списывать кредиты и долги в соответствии с Федеральным законом ФЗ-127. Государство дает возможность избавиться от кредитов, процентов, просрочек и задолженности по ЖКХ, гражданам, которые не могут выплатить. Для участия в программе по списанию задолженностей необходимо заполнить анкету - (гиперссылка). В 2022 году в Тюмени можно не выплачивать кредиты и просрочки".

"Указанная реклама, - отмечено в сообщении федеральной антимонопольной службы по Тюменской области, создает впечатление, что гражданин освобождается от долгов без каких-либо расчетов с кредиторами и без каких-либо последствий. Кроме того, из текста рекламы следует, что гражданину гарантировано освобождение от долгов".

Введение потребителей в заблуждение в рассматриваемом случае заключается в создании у них ложного впечатления о беспроблемном списании долгов в случае признания гражданина банкротом, при одновременном умолчании информации об установленных Законом о банкротстве ограничениях и возможных последствиях.

Арбитражный суд Тюменской области поддержал позицию Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении компании к административной ответственности за допущенное нарушение.

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# реклама , суд , ФАС

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