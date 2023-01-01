Герой России Рустам Сайфуллин встретился со школьниками и студентами Ишима

| Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина

Герой России Рустам Сайфуллин встретился со школьниками, студентами и военнослужащими инженерно-саперного полка во Дворце культуры Ишима 18 января. Жители с интересом слушали и задавали вопросы, рассказал глава города Федор Шишкин.

"Наш земляк, командир ишимской войсковой части, человек сильный, мужественный, волевой, с твёрдым характером, он с первого дня вместе со своим полком принимал участие в специальной военной операции, дважды был ранен, но выполнил поставленные боевые задачи. Полковник Сайфуллин – образец мужества и стойкости, истинный патриот и настоящий герой", - добавил он.

| Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина

Напомним, что уроженец с. Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации.