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Герой России Рустам Сайфуллин встретился со школьниками и студентами Ишима

Общество, 17:36 18 января 2023

Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина

Герой России Рустам Сайфуллин встретился со школьниками, студентами и военнослужащими инженерно-саперного полка во Дворце культуры Ишима 18 января. Жители с интересом слушали и задавали вопросы, рассказал глава города Федор Шишкин.

"Наш земляк, командир ишимской войсковой части, человек сильный, мужественный, волевой, с твёрдым характером, он с первого дня вместе со своим полком принимал участие в специальной военной операции, дважды был ранен, но выполнил поставленные боевые задачи. Полковник Сайфуллин – образец мужества и стойкости, истинный патриот и настоящий герой", - добавил он.

Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина

Напомним, что уроженец с. Вагай Тюменской области Рустам Сайфуллин удостоен высшей государственной награды - звания Героя Российской Федерации.

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# Герой России , Ишим , Рустам Сайфуллин , студенты , школьники

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