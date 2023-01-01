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Почти 400 тыс. обращений от жителей обработали центры управления регионов в УФО

Общество, 18:29 18 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 400 тыс. обращений от жителей обработали центры управления регионов в Уральском федеральном округе. Среднее время ответа составило три часа.

Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании с руководителями Центров управления регионами (ЦУР) УФО и представителями АНО "Диалог Регионы".

По его словам, система взаимодействия ЦУР с региональными и муниципальными органами власти в регионах УФО отлажена. Центры управления регионами помогают органам власти быстрее реагировать на потребности людей, занимаются мониторингом медиапространства, обрабатывают и анализируют обращения жителей в интернете. В результате время получения ответа на обращение сокращается, формируется пространство доверия между гражданами и государством.

В прошедшем году ЦУР оказались включенными не только в региональную, но и федеральную и мировую повестку. Ежедневной работой центров, наряду с мониторингами и анализом сообщений, стало развенчивание фейков.

По убеждению полпреда, в 2023 году задачи у ЦУРа только добавятся.

"Подходы в отработке инцидентов пора совершенствовать. Важно работать над созданием единого информационного пространства Уральского федерального округа", - подчеркнул полпред.

По мнению Владимира Якушева, ключевой задачей на текущий период для ЦУР Уральского федерального округа является сотрудничество с максимальным количеством государственных структур, способных стать полноправными участниками информационного процесса.

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# Владимир Якушев , ЦУР

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