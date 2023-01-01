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Ветеран Великой Отечественной войны из Тюмени празднует 100-летие

Общество, 12:42 19 января 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Вековой юбилей отмечает 19 января участник Великой Отечественной войны из Тюмени Татьяна Алексеевна Загайнова.

Татьяна Алексеевна родилась в деревне Вилижаны Тюменского района. После окончания седьмого класса работала на мебельной фабрике. В мае 1942-го добровольно вступила в ряды Красной армии. Демобилизовалась в 1946 году.

Фронтовые подвиги Татьяны Алексеевны отмечены орденом Отечественной войны II степени и медалью "За боевые заслуги", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Со 100-летием ветерана поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Искренне восхищаюсь вашим мужеством, силой духа, патриотизмом, несгибаемой волей. Начав трудиться еще со школьной скамьи, молодой девушкой вы добровольно вступили в ряды Красной Армии, обеспечивая необходимую связь 6-й воздушной армии на 1-ом Белорусском фронте. И в послевоенное время вы продолжили достойно трудиться в сфере торговли", - говорится в поздравительной телеграмме.

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# Александр Моор , ветераны Великой Отечественной войны

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