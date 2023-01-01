Школьники из Тюмени посетили виртуальную экскурсию по краснодонскому музею

| Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии"

Первый виртуальный тур по краснодонскому музею "Молодая Гвардия" состоялся в Тюмени для учащихся школы №43. С помощью очков виртуальной реальности ребята оказались один на один с экскурсоводом, который рассказал о жизни и борьбе участников подпольной антифашисткой советской организации "Молодая гвардия" во время Великой Отечественной войны.

Виртуальный тур по музею был записан в декабре 2022 года с помощью камеры "360". Его создателями стали активисты третьего волонтерского отряда Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии". Экскурсия рассчитана на 35 минут. Используя VR-очки, школьники могут увидеть 25 тысяч экспонатов, представленных в музее.

Планируется, что виртуальную экскурсию в режиме реального времени посетят учащиеся из 60 школ Тюмени.