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Школьники из Тюмени посетили виртуальную экскурсию по краснодонскому музею

Общество, 13:04 19 января 2023

Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: Тюменское региональное отделение "Молодой Гвардии"

Первый виртуальный тур по краснодонскому музею "Молодая Гвардия" состоялся в Тюмени для учащихся школы №43. С помощью очков виртуальной реальности ребята оказались один на один с экскурсоводом, который рассказал о жизни и борьбе участников подпольной антифашисткой советской организации "Молодая гвардия" во время Великой Отечественной войны.

Виртуальный тур по музею был записан в декабре 2022 года с помощью камеры "360". Его создателями стали активисты третьего волонтерского отряда Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии". Экскурсия рассчитана на 35 минут. Используя VR-очки, школьники могут увидеть 25 тысяч экспонатов, представленных в музее.

Планируется, что виртуальную экскурсию в режиме реального времени посетят учащиеся из 60 школ Тюмени.

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# Краснодон , Молодая гвардия , музей , школьники , экскурсии

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