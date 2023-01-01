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Первый день крещенских купаний в Тюмени прошел без происшествий

Общество, 12:20 19 января 2023

Станция скорой медицинской помощи Тюмени | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени

Крещенские купания в первый день, 18 января, прошли в Тюмени без происшествий. Ни одного обращения за медицинской помощью к дежурившим на купелях бригадам скорой медицинской помощи не поступало, сообщает областной департамент здравоохранения.

19 января до полуночи медики продолжат обеспечивать безопасность крещенских купаний на Туре в районах Свято-Троицкого монастыря и озера Липового. Еще одно место дислокации медиков неотложной службы поликлиники № 6 – на Туре в районе МАУ ДО ДЮСШ "Старт XXI век", здесь они дежурят также до полуночи.

Медики готовы в экстренном порядке оказать помощь, если вдруг возникнет такая необходимость. Одна из важных рекомендаций от специалистов – перед купанием за два часа необходимо поесть. Алкоголь противопоказан до и после окунания в прорубь.

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# Крещение , крещенские купания , скорая помощь

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