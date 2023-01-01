Тюменская мастерица передает секреты мастерства урало-сибирской росписи более 30 лет

| Фото: предоставила Ольга Соколова | Фото: предоставила Ольга Соколова

Около двух месяцев уходит на создание одного подноса с урало-сибирской росписью у тюменской мастерицы Ольги Соколовой. Свои работы она не продает, а дарит, это приносит ей удовольствие.

"Для меня важно видеть улыбку и радость в глазах у людей. Сейчас расписываю панно для женщины, которая продала нам вкусную рыбу на оптовой базе", - добавила она.

Росписью Ольга Соколова занимается с 1985 года, когда окончила училище в г. Нижний Тагил. На Урале металлические изделия расписывали в поселках демидовского завода, но Ольга переехала в Тюмень, чтобы передавать эту красоту здесь. Особенностью урало-сибирской росписи является двухцветный мазок. Это быстрая, маховая роспись, где не нужно ждать, когда высохнет каждый слой краски.

"Раньше старались писать цветы, птичек и животных, в настоящее время пишут все, что нравится. Для росписи использовали в основном черные и зеленые цвета, не было большого изобилия красок. Сейчас - множество оттенков. Я использую только отечественные краски, если вижу красивый цвет, то не могу пройти мимо, обязательно куплю. Заготовки и золотую краску для орнамента, который наносится на бортик подноса, заказываю в Нижнем Тагиле", - отметила она.

Ольга Соколова принимала участие во многих всероссийских и региональных выставках, фестивалях, мастер-классах, семинарах. Более 30 лет она с удовольствием делится своим мастерством и опытом. Знакомство с урало-сибирской росписью начинается с мотива листка, потому что именно от него отталкивается цветок. Затем начинают учиться писать простые цветы: шиповник, нарцисс, розу.

"Хочется, чтобы эта роспись не забывалась. Свой творческий и профессиональный путь я начала с передачи своих знаний. Первыми моими ученицами были Надежда Сафронова и Вера Быкова. Они принимают участие в городских и областных выставках, где постоянно занимают призовые места", - пояснила она.

У мастерицы нет предпочтений, ей нравится писать все, что ее вдохновляет.

"Я - свободный художник, как вижу, так и творю. Могу расписывать столы, кухонные гарнитуры. Вот закончила панно, где Вовка в тридевятом царстве и поляна из урало-сибирской росписи. Вот захотела я нарисовать закат, а на его фоне букет — сделала, хотя так никто не делает. В росписи главное - игра красок, чтобы каждый цветок светился", - пояснила Ольга Соколова.

Кистей у мастерицы, как и красок, очень много, но есть и особо любимые, с которыми расставаться не хочется.

"Например, есть кисть, которой я писала ромашки, но она уже совсем стала старенькой, я по краям обрезала ее, она стала тоньше, я ей писала цикорий, сейчас она совсем тонкая, я ей делаю только привязку. Заниматься творчеством мне нравится, это успокаивает и греет душу", - пояснила Ольга Соколова.

| Фото: предоставила Ольга Соколова | Фото: предоставила Ольга Соколова

Ирина Шемякина