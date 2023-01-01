В регионах Уральского федерального округа в 2022 году ввели 8,44 млн кв. м жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2022 году в регионах Уральского федерального округа по предварительным данным введено 8,44 млн кв. м жилья, что на 10% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Это отметил полномочный представитель президента Владимир Якушев, который принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

Полпред напомнил, что глава государства ставил задачу обеспечить по итогам 2022 года уровень ввода жилья не ниже уровня 2021 года: для УФО это 7,67 млн кв. м.

"Важнейшим итогом 2022 года стало продолжение политики развития регионов Уральского федерального округа, в том числе за счет успешной реализации национальных и федеральных проектов, - отметил Владимир Якушев. - Регионы строили жилье и дороги, новые школы, детские сады, обновляли коммунальную инфраструктуру, благоустраивали общественные пространства и дворы. Продолжилось расселение аварийного жилья. В 2023 году масштабная работа по реализации намеченных планов будет продолжена".

За счет программы "Стимул" идет строительство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для жителей новостроек. В 2022 году введено восемь таких объектов: это школа на 1100 мест, Южные очистные сооружения, три автодороги в Екатеринбурге и еще три - в Челябинске.

По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" завершена реализация всех запланированных на 2022 год проектов благоустройства общественных территорий (всего их было 311) и 213 проектов благоустройства дворовых территорий.

13 объектов введено в эксплуатацию за счет федерального проекта "Чистая вода".