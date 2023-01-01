ФАС: отечественный антибиотик "Эртапенем" будет стоить дешевле импортного аналога

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельные отпускные цены на антибиотик "Эртапенем" российского производства.

Стоимость одного флакона отечественного дженерика составит 1,75 тыс. рублей при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 1 тыс. 958 рублей. Об этом пресс-служба ФАС сообщила в своем Telegram-канале.

Это решение, по оценке специалистов, позволит повысить ценовую и ассортиментную доступность препаратов для граждан России. "В медорганизациях они будут предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - отмечено в сообщении ФАС.

Там напомнили, что антибиотик "Эртапенем" применяется для лечения инфекций брюшной полости, легких, органов малого таза и диабетической стопы.