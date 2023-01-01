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Сборник "Имена и книги" планируется издать к 60-летию тюменского отделения Союза писателей России

Общество, 17:19 19 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К 60-летию тюменского отделения Союза писателей России планируется издать сборник "Имена и книги", посвященный жизни и творчеству авторов Тюменской области, Югры и Ямала.

Издание подобной литературной энциклопедии, по словам председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, который встретился с председателем творческой организации Леонидом Ивановым, важный и социально значимый проект, который необходимо поддержать.

"За годы существования областной писательской организации на литературном небосклоне наших трех субъектов появилось немало ярких имен, - отметил он. - Необходимо собрать воедино истории их творческой жизни, чтобы подрастающее поколение знало тюменских и северных авторов. Хорошо, если книга поступит во все городские, районные и школьные библиотеки, а учителя литературы смогут использовать ее во время тематических уроков".

Леонид Иванов пояснил, что сборник "Имена и книги" станет настоящей литературной хрестоматией, куда войдут биографии всех писателей региона за последние 60 лет.

Учредительное собрание членов Тюменского отделения Союза писателей РСФСР состоялось 6 февраля 1963 года состоялось. Именно эта дата считается днем создания Тюменского отделения Союза писателей России.

Этому событию предшествовало постановление Тюменского сельского обкомом партии, в котором было предложено группе профессиональных писателей, объединившей шесть энтузиастов провести учредительное собрание. На должность ответственного секретаря тайным голосованием был избран Константин Лагунов.

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