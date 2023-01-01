В Тюменской области стартовали конкурсные просмотры заявок на Молодежные Дельфийские игры

| Фото: со страницы Елены Майер во ВКонтакте | Фото: со страницы Елены Майер во ВКонтакте

310 заявок отсмотрят на отборочном этапе регионального тура XXII Молодежных Дельфийских игр России, который начнется в Тюменской области 19 января.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

По данным оргкомитета конкурса, самой массовой стала номинация "Изобразительное искусство". Она насчитывает 80 заявок. Также в пятерку привлекательных для творческой молодежи вошли "Цирковое искусство" (52), "Художественное чтение" (48), "Эстрадное пение" и "Фотография" (26).

"Наш регион богат талантами! Всегда с большим вниманием и поддержкой относимся к развитию культурного потенциала молодых дарований. Рады дать старт региональному этапу игр и верим, что Дельфийское движение вновь откроет новые имена", – рассказала Елена Майер.

Отборочный тур проводится в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". В 2023 году всероссийский финал состоится в Саратовской области в апреле.

Напомним, в 2022 году на Молодежных Дельфийских играх России регион в Красноярском крае представили 90 человек из Тюмени и Тюменского района, Тобольска и Ишима. Команде удалось завоевать шесть медалей и пять специальных дипломов.