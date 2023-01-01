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Консультации с психологами и юристами, помощь волонтеров получают семьи мобилизованных в Заводоуковске

Общество, 16:24 19 января 2023

пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Поддержку в бытовых вопросах, консультации с юристами и психологами, помощь волонтеров получают семьи мобилизованных граждан в Заводоуковске. Специально для этого создан волонтерский центр и социальная гостиная, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

"В первую очередь мы хотим знать, нет ли у семей каких-то проблем, нерешенных вопросов, с которыми нужно было бы помочь. Мы помогаем по самым разным направлениям, предлагаем поддержку в бытовых вопросах, например, наши волонтеры могут встретить ребенка из школы, сопроводить на занятия в кружок. Можно организовать консультацию с опытным юристом", — говорит секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Добавим, в рамках акции "Тепло родного дома" женам военных помогут передать именные посылки мужьям. Следующий груз с посылками отправится как раз к 23 февраля.

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# мобилизация , региональное отделение

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