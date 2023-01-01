Сергей Осинцев: над вокалом и хореографией артистов работает золотой фонд театрального искусства России

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

При создании спектакля важно привносить что-то новое, поэтому стараемся приглашать разных постановщиков. Все те, кто приезжают в Тюменский драматический театр, – золотой фонд театрального искусства России.

Об этом директор театра Сергей Осинцев рассказал корреспонденту "Тюменской линии" во время пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и планам на этот год, в Арт-кафе 19 января.

"На протяжении 12 лет мы приглашаем в театр ведущих специалистов, которые занимаются с артистами пластикой, хореографией, вокалом. Наш главный педагог по театральной пластике и хореографии - это Николай Реутов. Он работает в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, других городов страны. Еще один хореограф - Илья Ош, нашим артистам работать с ним – это настоящее счастье", - подчеркнул он.

Примерно в 50 % спектаклей Тюменского драмтеатра над хореографией работал Николай Реутов. Его визита в театре ожидают со дня на день.

Как заметил Сергей Осинцев, в театре заинтересованы в уникальных постановщиках: "Они вносят свой большой вклад в то, чтобы актеры осваивали совершенно разные направления театрального и не только театрального танца".

Артисты Тюменского драмтеатра запели во многом благодаря Андрею Федоськину. Впервые мастерство тюменских актеров в исполнении партий отметили зрители мюзикла "Семейка Аддамс".

По словам Осинцева, Андрей Федоськин работает с труппой в основном дистанционно, но один раз в месяц приезжает в Тюмень, на месте корректирует музыкальные номера.

"Скоро он приедет, будет работать с актерами, занятыми в мюзиклах "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Ночь перед Рождеством". Этот человек научил петь даже тех, кому говорили, что нет слуха и "медведь на ухо наступил". Он работает именно с драматическими артистами, дает им возможность раскрыться в вокальном плане", - сказал директор тюменской драмы.

Анжела Лебедева