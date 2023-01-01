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122 старшеклассника Тюменской области участвуют в региональном этапе ВсОШ по русскому языку

Общество, 17:08 19 января 2023

vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

122 учащихся 9-11 классов Тюменской области участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 19 января. Для сравнения в прошлом учебном году их было 90 человек.

По информации Физико-математической школы Тюменской области, олимпиада организована на площадке Тюменского индустриального университета.

"Олимпиада развивает, раскрывает скрытый потенциал в каждом ребенке. Я бы даже сказал, что участие в олимпиаде стимулирует школьников к дальнейшим свершениям. Здорово, что проводятся такие мероприятия: у каждого учащегося есть возможность доказать свой высокий уровень образования по интересному для него направлению", - отметил заместитель директора физико-математической школы, руководитель регионального центра "Новое поколение" Максим Сусоев.

В 2023 году организаторы олимпиады фиксируют тенденцию к увеличению количества участников школьного этапа на 30 %. Всего более 3 тыс. старшеклассников Тюменской области участвуют в 24 предметных олимпиадах ВсОШ, которая продолжится до 22 февраля.

После регионального этапа планируется заключительный, всероссийский. Победители и призеры финала получают право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

В прошлом году делегация Тюменской области составила 64 человека, из которых больше половины стали победителями.

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# олимпиада школьников , русский язык , ФМШ Тюменской области

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