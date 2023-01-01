Более 35 тысяч жителей Тюменской области окунулись в крещенские купели
50 мест купания действовало в населенных пунктах Тюменской области на праздник Крещения в 2023 году, сообщает региональное МЧС. По предварительным данным, в крещенскую воду окунулись более 35 тыс. человек.
Как отметили в ведомстве, происшествий во время купаний зафиксировано не было. На месте проведения мероприятий дежурили подразделения МЧС России, инспекторы ГИМС и государственного пожарного надзора, сотрудники пожарно-спасательных отрядов.
Также в дежурстве участвовали представители ТОСЭР, областной противопожарной службы, муниципалитетов и общественных организаций, полиции, медицинские работники, волонтеры и студенты-спасатели.
Безопасность в православный праздник обеспечивали 650 сотрудников служб и ведомств, было задействовано 234 единицы техники.