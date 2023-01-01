В Тюмени 75 % водоводов выполнены из современных полимерных материалов

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

1,5 тыс. км сетей водоснабжения обслуживает "Росводоканал Тюмень" в областном центре. 75 % водоводов выполнены из современных полимерных материалов, 28 % – стальные трубы и 7 % – чугунные.

По информации компании, ежегодно тюменский водоканал производит замену не менее 5 % старых сетей.

По словам директора по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрия Бычкова, для того чтобы система водоснабжения функционировала эффективно, используется несколько ступеней управления и контроля. В разных районах города установлены датчики давления, по которым в автоматическом режиме водозаборы получают сигналы о расходе воды и насосы качают в город столько воды, сколько необходимо потребителям.

"Кроме того, мы используем вспомогательные автоматизированные системы, с помощью которых ведется непрерывный мониторинг работы водонасосных станций, подачи воды в многоквартирные дома и расходомеры на сетях водоснабжения. Применение современных технологий позволило не только круглосуточно обеспечивать нормативное давление в сети, но и существенно снизить объем потерь", - говорит он.

Новые водоводы закольцовывают, что значительно повышает надежность системы. Продолжается работа по замене запорной арматуры.

"В прошлом году было заменено 135 единиц запорной арматуры на сетях водоснабжения различного диаметра. Это позволяет обеспечивать транспортировку воды в бесперебойном режиме, а в случае повреждения водоводов, оперативно проводить восстановительные работы, и очень часто без отключения водоснабжения", - сказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций "Росводоканал Тюмень" Владимир Шааб.

Напомним, что в 2022 году тюменский водоканал построил и реконструировал более 35 км водоводов.