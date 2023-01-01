В Тюменской области уровень инфляции в 2022 году ниже, чем по стране

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8,13 % составила инфляция в Тюменской области по итогам 2022 года. В целом по стране этот показатель составляет 11,94 %. На продовольственные товары уровень инфляции в ноябре 2022 года составил 8,6 %. Это на 1 % ниже, чем по России, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Рост цен на непродовольственные товары на ноябрь 2022 г. составил 3,5 %, это наименьший рост среди всех субъектов страны.

В регионе отмечается позитивная динамика в основных секторах экономики: объем строительных работ составил 166,3 млрд рублей (114,6 % к январю-ноябрю 2021 года). Грузооборот автомобильного транспорта (без СМП) увеличился на 10,9 % за год, пассажирооборот общественного транспорта — на 9,3 %. Населению оказано платных услуг на 130,8 млрд рублей (102,8 % к уровню января-ноября 2021 года).

По итогам января-сентября 2022 года: 113,1 % к январю-сентябрю 2021 года составил рост в производстве сельскохозяйственной продукции. Объем инвестиций вырос на 40,2 %.

На 18 января 2023 года зарегистрированная безработица находится на рекордно низком уровне — 0,40 % при показателе 0,54 % на начало 2022 года.