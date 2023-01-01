  • 20 января 202320.01.2023пятница
  • USD68,8467
    EUR74,4058
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

11 встреч по вопросам креативной экономики организуют в Тюмени в 2023 году

Общество, 18:29 20 января 2023

пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

11 встреч по актуальным вопросам креативной экономики организуют в Тюмени в течение 2023 года.

Открытый лекторий совместно запускают тюменское музейно-просветительское объединение и агентство развития креативных индустрий, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Первая встреча будет посвящена планам по развитию креативных индустрий в Тюмени на 2023 год и презентации новых проектов. Она пройдет в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 26 января в 18 часов.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# креативные индустрии , музей Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 20.01.2023Губернатор Александр Моор поздравил тюменских военных инженеров с профессиональным праздником
18:29 20.01.202311 встреч по вопросам креативной экономики организуют в Тюмени в 2023 году
18:07 20.01.2023 Аграрии Тюменской области засеют овощами свыше 1 тыс. гектаров в 2023 году
17:56 20.01.202321 января - события дня