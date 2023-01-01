11 встреч по вопросам креативной экономики организуют в Тюмени в 2023 году

| Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента культуры Тюменской области

11 встреч по актуальным вопросам креативной экономики организуют в Тюмени в течение 2023 года.

Открытый лекторий совместно запускают тюменское музейно-просветительское объединение и агентство развития креативных индустрий, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Первая встреча будет посвящена планам по развитию креативных индустрий в Тюмени на 2023 год и презентации новых проектов. Она пройдет в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 26 января в 18 часов.