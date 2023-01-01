  • 23 января 202323.01.2023понедельник
  • USD68,6656
    EUR74,3434
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Экскурсии по Школе перспективных исследований проведут для тюменцев

Общество, 09:29 23 января 2023

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Экскурсия по зданию Школы перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2, к.1) для жителей Тюмени пройдет 25 января в 18 часов. Гостям покажут покажут аудитории и брейкауты, в которых учатся студенты, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

В первую очередь экскурсионная программа рассчитана на учеников старших классов, которые планируют поступление. Неформальное знакомство с университетом может стать отличным первым впечатлением, уверены организаторы.

Участникам экскурсии при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Регистрация — по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Школа перспективных исследований , экскурсии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 23.01.2023Медики скорой помогли более 1 тыс. тюменцев за минувшие выходные
10:46 23.01.2023Академии и институты ФСБ России объявили о наборе абитуриентов для обучения
10:35 23.01.2023Потепление и снег ожидаются в Тюменской области к концу недели
10:24 23.01.2023150 соотечественников приехали в Тюменскую область в 2022 году