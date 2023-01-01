Экскурсии по Школе перспективных исследований проведут для тюменцев

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Экскурсия по зданию Школы перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2, к.1) для жителей Тюмени пройдет 25 января в 18 часов. Гостям покажут покажут аудитории и брейкауты, в которых учатся студенты, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

В первую очередь экскурсионная программа рассчитана на учеников старших классов, которые планируют поступление. Неформальное знакомство с университетом может стать отличным первым впечатлением, уверены организаторы.

Участникам экскурсии при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Регистрация — по ссылке.