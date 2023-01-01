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С помощью рейтингового голосования выберут членов Общественной палаты Тюменской области

Общество, 17:01 20 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рабочая группа по формированию нового состава общественной палаты Тюменской области состоялась в Тюменской областной думе. Членов региональной общественной палаты выберут путём рейтингового голосования, сообщает Тюменская областная дума.

"Согласно закону "Об общественной палате Тюменской области" депутаты утверждают 34 члена палаты. Желающих – почти в два раза больше. Поэтому в ходе заседания Тюменской областной думы будет проведено рейтинговое голосование", - рассказала председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.

В состав Общественной палаты Тюменской области должны выбрать 102 человека. 34 кандидатуры утверждает губернатор Тюменской области; 34 – Тюменская областная дума; третью часть выбирают вновь избранные члены палаты. Срок действия полномочий членов палаты составляет три года.

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# облдума , Общественная палата Тюменской области

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