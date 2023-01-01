С улиц частного сектора Калининского округа Тюмени вывозят снег

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Снег интенсивно вывозят с улиц частного сектора Калининского административного округа Тюмени. Подрядчики должны выполнить первый этап до 15 февраля, второй – до 15 апреля, сообщает администрация города.

Объем вывезенного снега с октября 2022 года по январь 2023 года составляет 214 тыс. кубических метров. Работа продолжается. С прилегающих к частным домам территорий снег должны самостоятельно вывозить собственники, о чистоте дорог заботятся подрядные организации, осуществляющие работы по текущему содержанию территории Калининского округа в рамках муниципального контракта.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

"Речь идет о дорогах частного сектора, расположенных ниже других прилегающих земельных участков, на которых отсутствует централизованная ливневая канализация закрытого типа. С них вода не может уйти самостоятельно. В Кашинском округе более 400 таких автомобильных дорог. Сейчас с них продолжают вывозить снег", – рассказали в администрации города.

Для выполнения работ по текущему содержанию территории округа в рамках муниципального контракта задействованы 114 единиц специализированной дорожной техники, 123 дорожных рабочих.