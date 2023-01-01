Восемь металлических печей изготовили студенты ТИУ для российских военных

| Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Восемь отопительных печек-буржуек изготовили студенты ТИУ для российских военных, которые в ближайшее время отправят на передовую. В работе приняли участие студенты отделения сооружения объектов нефтегазохимии многопрофильного колледжа ТИУ, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

На изготовление первых двух печей, которые стали опытными образцами, ушла неделя. Их проверили в работе. После было изготовлено еще шесть штук, детали которых вырезаны из труб, сварены и покрыты специальной термостойкой краской. Печки весят около 22 кг. Они могут служить не только для обогрева, но и для приготовления пищи.

Студенты колледжа готовы приступить к выполнению нового заказа - универсальных печей. Они будут работать на топливе и дровах, их легко транспортировать . Печи можно использовать в землянках, палатках, передвижных ремонтных мастерских. С гуманитарным конвоем все изделия будут доставлены в зону СВО.