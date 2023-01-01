  • 20 января 202320.01.2023пятница
  • USD68,8467
    EUR74,4058
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Восемь металлических печей изготовили студенты ТИУ для российских военных

Общество, 19:47 20 января 2023

отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Восемь отопительных печек-буржуек изготовили студенты ТИУ для российских военных, которые в ближайшее время отправят на передовую. В работе приняли участие студенты отделения сооружения объектов нефтегазохимии многопрофильного колледжа ТИУ, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

На изготовление первых двух печей, которые стали опытными образцами, ушла неделя. Их проверили в работе. После было изготовлено еще шесть штук, детали которых вырезаны из труб, сварены и покрыты специальной термостойкой краской. Печки весят около 22 кг. Они могут служить не только для обогрева, но и для приготовления пищи.

Студенты колледжа готовы приступить к выполнению нового заказа - универсальных печей. Они будут работать на топливе и дровах, их легко транспортировать . Печи можно использовать в землянках, палатках, передвижных ремонтных мастерских. С гуманитарным конвоем все изделия будут доставлены в зону СВО.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мобилизация , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 20.01.2023Восемь металлических печей изготовили студенты ТИУ для российских военных
18:33 20.01.2023Губернатор Александр Моор поздравил тюменских военных инженеров с профессиональным праздником
18:29 20.01.202311 встреч по вопросам креативной экономики организуют в Тюмени в 2023 году
18:07 20.01.2023 Аграрии Тюменской области засеют овощами свыше 1 тыс. гектаров в 2023 году