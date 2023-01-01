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В Тюменском районе мобилизованных и их семьи поддерживают благотворительными концертами

Общество, 11:39 21 января 2023

https://t.me/SVIvanova_tmr | Фото: https://t.me/SVIvanova_tmr

Сериию творческих мероприятий провели в сельских клубах и домах культуры Тюменского района – на сценах в Боровском, Успенке, Горьковке, Винзилях, Андреевском, Богандинском, Московском, Салаирке и Каскаре.

Местные артисты - от малышей до самых опытных - представили землякам свои творческие номера в рамках программ "Рождественское чудо", "Россия – это мы", "Вместе мы большая сила – вместе дружная семья", "Листая праздников страницы", "Старые песни о главном", "Моя Родина".

Их посетили около 2 тыс. жителей и гостей района. Средства от продажи билетов отправляют на благотворительный счет Совета ветеранов Тюменского района "Забота и милосердие". Напомним, добровольные пожертвования с этого счета теперь направляются, в том числе, семьям нуждающихся мобилизованных земляков, а при необходимости – в помощь самим мобилизованным, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

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# благотворительность , Тюменский район

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