В Тюменском районе мобилизованных и их семьи поддерживают благотворительными концертами

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Сериию творческих мероприятий провели в сельских клубах и домах культуры Тюменского района – на сценах в Боровском, Успенке, Горьковке, Винзилях, Андреевском, Богандинском, Московском, Салаирке и Каскаре.

Местные артисты - от малышей до самых опытных - представили землякам свои творческие номера в рамках программ "Рождественское чудо", "Россия – это мы", "Вместе мы большая сила – вместе дружная семья", "Листая праздников страницы", "Старые песни о главном", "Моя Родина".

Их посетили около 2 тыс. жителей и гостей района. Средства от продажи билетов отправляют на благотворительный счет Совета ветеранов Тюменского района "Забота и милосердие". Напомним, добровольные пожертвования с этого счета теперь направляются, в том числе, семьям нуждающихся мобилизованных земляков, а при необходимости – в помощь самим мобилизованным, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.