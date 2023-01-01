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Тюменцы могут сдать ненужные вещи в "Чулан"

Общество, 15:42 21 января 2023

vk.com/chylan72 | Фото: vk.com/chylan72

Пункт сбора ненужных вещей от социально-экологического проекта "Чулан" открылся в тюменском мультицентре "Моя территория". До 31 января сюда можно сдать одежду, аксессуары, игрушки, книги, предметы интерьера, косметику и бытовую химию.

Все вещи должны быть упакованы в коробку, мешок или пакет. "Чулан" не занимается сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой стеклотары, пластика, строительных материалов и крупных музыкальных инструментов.

65 % процентов собранных вещей команда социально-экологического проекта отправит на благотворительность: людям в трудной жизненной ситуации и животным. 20 %, непригодных для дальнейшего использования - на переработку. Остальные вещи в состоянии, близком к идеальному, пойдут на продажу, сообщает Мегатюмень.

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# благотворительность , утилизация

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