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Эксперт "Росводоканала Тюмень" пояснила, как и зачем нужно проверять счетчики

Общество, 16:42 21 января 2023

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Зачем нужна поверка счетчика и нужно ли уведомлять водоканал об изменении состава семьи, на эти и другие вопросы, заданные абонентами в соцсетях тюменского водоканала, ответила коммерческий директор "Росводоканала Тюмень" Екатерина Шаркова.

"Многие задаются вопросом, почему после завершения межповерочного интервала в компании не принимаются показания приборов учета, если они продолжают отсчитывать кубометры воды. Но это требование законодательства. Тому есть практическое объяснение. Счетчик, который не прошел своевременную проверку, может искажать показания, а это приведет к некорректным начислениям за ресурс. При этом неисправные приборы учета обычно считают не в пользу абонента. Регулярная поверка приборов защитит от лишних расходов", - пояснила эксперт.

Прибор учета можно заменить, однако современные счетчики можно эксплуатировать достаточно долго. Решение принимает абонент. Поверка проводится быстро без снятия прибора и отключения водоснабжения. Если прибор не прошел поверку, то гражданину не нужно будет платить за услугу. Заменить счетчик в таком случае предложит сам специалист водоканала.

Как напоминает издание "Тюменская область сегодня", поверка приборов учета входит в обязанности абонента. Стоит помнить, что осуществлять ее могут только аккредитованные организации. Перед заключением договора на оказание услуги абоненту стоит запросить аккредитацию у организации. Если таковой нет, то процедура поверки незаконна.

Услугу по поверке можно заказать и в самом водоканале. Нужно оставить заявку по телефону 540-940 или на сайте tyumen.rosvodokanal.ru.

Согласно правилам "О предоставлении коммунальных услуг", сообщать о постоянных или временных жителях в квартире должен сам ее владелец не позднее пяти рабочих дней со дня изменений. Документы можно подать через личный кабинет ТРИЦ или посетив абонентский пункт.

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# Водоканал , ЖКХ , поверка счетчиков

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