В тюменском "Космосе" можно бесплатно посетить выставку графики

| Фото: пресс-служба молодёжного театрального центра "Космос" | Фото: пресс-служба молодёжного театрального центра "Космос"

Выставка Марины Есиной "Образы и символы" проходит в холле Молодежного театрального центра "Космос" в Тюмени до 5 февраля. Вход свободный.

Марина Есина — тюменский художник, преподаватель, член Уральского отделения Союза художников России. Создает графику и живопись, коллажи. В тюменском "Космосе" можно увидеть несколько циклов ее произведений: "Символы", "Маски", "Город", "Времена года", "Венеция".

Кроме того, в экспозиции присутствуют городские пейзажи. Картины на урбанистическую тематику написаны так, что из элементов, взятых из разных частей города, составляется единый пейзаж: например, собранные в один образ дом или окраина. Часть из представленных работ была показана на выставке в Макао в 2022 году.

"В каждой работе образ — это ключевой элемент. Некоторые изображения можно также отнести к общекультурным знакам — Чертополох, Лебедь, Дракон. Это не столько изображение конкретного символа, сколько его образная интерпретация", — поделилась с Moi-portal.ru художница Марина Есина.

Подробнее о новостях театрального центра можно узнать на сайте космосцентр.рф.