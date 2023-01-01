В тюменском центре "Родник" применяют современное реабилитационное оборудование

| Фото: rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

Тюменский центр "Родник" оснащен современным оборудованием для реабилитации и социальной интеграции детей с инвалидностью. Один из эффективных методов реабилитации для восстановления способности самостоятельно передвигаться без средств опоры (ходунки, костыли, трость) - тренажер "Тредмил".

Это специальная медицинская беговая дорожка, которая предназначена для восстановления опороспособности нижних конечностей и крупных суставов, тренировки правильного алгоритма работы мышц. "Тредмил" позволяет врачу сориентироваться по частоте сердечных сокращений пациента и подобрать индивидуальный режим занятий, который будет учитывать подготовленность, возраст, пол и другие особенности здоровья.

Мотивировать ребенка позволяет игровой режим в виртуальной трехмерной среде. Монитор, расположенный перед ребенком, отображает не только красочные пейзажи, но и фигурку-аватар, которая перемещается (скажем, по лесу или морскому берегу) пропорционально скорости движения и частоте шага пациента.

"Тредмил" оборудован системой страховочных ремней для разгрузки веса тела – они помогают, если ребенок с ДЦП не может самостоятельно стоять на ногах. Поддержка веса тела облегчает ходьбу и пациент может сделать больше шагов, сообщает лечебное учреждение.

"Современное медицинское оборудование позволяет повысить доступность медицинской реабилитации для детей-инвалидов, а также для ребят после перенесённых заболеваний, операций и травм", - поделилась врач по ЛФК Александра Журавлева.