Гимн саперной роты написали бойцы из Тюменской области и Ямала

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гимн саперной роты написали бойцы саперного батальона, мобилизованные из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, по дороге в зону СВО.

"Наши доблестные бойцы инженерных войск возводят оборонительные сооружения, обеспечивают переправы, минируют и разминируют территории ведения боевых действий и… сочиняют патриотические песни", - прокомментировал депутат Государственной думы Иван Квитка.

Автор текста - Дмитрий Дрыжук (позывной "Внучок"). С музыкой помог ребятам тюменец Артём Ткачук, он же исполнил песню.

Напомнил, 21 января в России отмечается День инженерных войск.

"Поздравляю военнослужащих, ветеранов инженерных войск, а также наших бойцов из именных инженерных подразделений "Сибирь" и "Тобол"! Спасибо за верную службу на благо Отечества", - сказал Иван Квитка.

Видеоряд: t.me/mod_russia