Тюменские врачи провели стентирование пожилому пациенту с инсультом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стентирование внутренней сонной артерии провели врачи областной клинической больницы №2 Тюмени 53-летнему пациенту. У мужчины диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба ОКБ № 2.

Участок патологического МР-сигнала размерами до 10мм показала магнитно-резонансная томография. После проведенных исследований пациента направили в рентгеноперационную для проведения стентирования внутренней сонной артерии. Во время операционного вмешательства команде врачей удалось восстановить кровоток в пораженном сосуде в полном объеме.

После операции мужчина прошел стационарное лечение. Ему ввели нейрометаболические препараты, провели коррекцию артериального давления, нейрореабилитационные мероприятия. На пятые сутки с полным регрресом очаговой неврологической симптоматики пациента выписали.

И.о. заведующего неврологическим отделением №3 Евгений Бражевский отметил, что самыми частыми симптомами инсульта являются нарушение двигательной и чувствительной функций организма, нарушение речи и координации, внезапная головная боль, тошнота, многократная рвота.

"При любом заметном отклонении в этих действиях необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи", - напомнил специалист.