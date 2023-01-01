Электронные версии газет могут читать тюменцы в мобильном приложении

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Подписаться на оцифрованные версии газет и журналов и читать их с телефона могут тюменцы с помощью приложения "Почта Подписка". В мобильном каталоге представлены уже 110 изданий, пользователи могут оформить подписку на первое полугодие 2023 года, пишет Мегатюмень.

Для того, чтобы воспользоваться приложением, необходимо выписать электронные издания на сайте Почты России, а затем авторизоваться под логином и паролем, указанным при покупке. Новые номера выписанных газет и журналов будут автоматически добавляться в библиотеку приложения. Там они будут доступны в течение полугода.

Добавим, приложение "Почта Подписка" доступно для скачивания в Google Play Store и App Store.