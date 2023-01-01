Самую необычную зимнюю скульптуру предлагают создать тюменцам

| Фото: ДК "Водник" во ВКонтакте | Фото: ДК "Водник" во ВКонтакте

Слепить необычную снежную фигуру предлагает тюменцам ДК "Водник". Учреждение запустило онлайн-проект "Зимние скульптуры". Стать участниками могут все желающие - семьи, коллективы образовательных учреждений, индивидуальные авторы.

Ограничений по возрасту, высоте, тематике и количеству фигур нет. Участникам необходимо слепить и украсить снежную скульптуру, а ее фото и описание отправить на электронную почту dkvodnikkonkurs@mail.ru до 10 февраля

Работы участников проекта опубликуют в официальном сообществе ДК "Водник" во ВКонтакте. Участники проекта получат дипломы от организаторов, пишет Вслух.ру.