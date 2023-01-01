В Тюменской области изучат уровень доходов жителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследования, касающиеся трудоустройства граждан и их доходов, проведет Тюменьстат в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

До середины февраля состоится выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. В Тюменской области опросят 700 семей, в Югре под анкетирование попадут 728 домохозяйств, в ЯНАО — 532, пишет "Вслух.ру".

Семьи ответят на вопросы о совокупном доходе, социальных выплатах, выплатах на детей до 16 лет. Также их попросят оценить свое финансовое положение и условия проживания. У каждого члена семьи старше 16 лет спросят об образовании, работе, участии в соцпрограммах.

В выборочном исследовании по оценке уровня безработицы примут участие 1 тыс. 422 жителя трех регионов. Из них 543 респондента в возрасте старше 15 лет опросят в Тюменской области.

На основе полученных данных подготовят официальную статистическую информацию. Ее используют для оценки уровня жизни разных групп населения, их трудовой занятости, для мониторинга реализации национальных проектов и государственных программ.