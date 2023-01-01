В Сладковском музее стартовал цикл лекций по истории деревянных наличников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл лекций по истории деревянных наличников "Древний язык деревянной резьбы" стартовал в краеведческом музее Сладковского района, сообщает областной департамент культуры.

Гости могут не только познакомиться с резными узорами русского зодчества, но и научиться разгадывать древний язык народного искусства, в котором каждый элемент орнамента несет определенный смысл.

Материал для лекций собрала сотрудница музея Римма Ушакова в ходе полевых выездов по району. На фотографиях представлены самые старинные и интересные наличники Сладково, относящиеся к середине XX века. В перспективе в музее может появиться выставка под открытым небом, где резными ставнями можно будет любоваться вживую.