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В Сладковском музее стартовал цикл лекций по истории деревянных наличников

Общество, 10:47 22 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл лекций по истории деревянных наличников "Древний язык деревянной резьбы" стартовал в краеведческом музее Сладковского района, сообщает областной департамент культуры.

Гости могут не только познакомиться с резными узорами русского зодчества, но и научиться разгадывать древний язык народного искусства, в котором каждый элемент орнамента несет определенный смысл.

Материал для лекций собрала сотрудница музея Римма Ушакова в ходе полевых выездов по району. На фотографиях представлены самые старинные и интересные наличники Сладково, относящиеся к середине XX века. В перспективе в музее может появиться выставка под открытым небом, где резными ставнями можно будет любоваться вживую.

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# деревянное зодчество , Сладковский район

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