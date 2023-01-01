Дом культуры в Армизонском районе откроют после ремонта в феврале

| Фото: Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Открыть Армизонский дом культуры после капитального ремонта планируется в феврале 2023 года. Сейчас здесь устанавливают новое оборудование и собирают мебель, сообщает областной департамент культуры.

В ходе капитального ремонта строители выполнили укрепление кирпичной кладки, восстановили фасад и кровлю, сделали гидроизоляцию фундамента, заменили системы отопления, водопровода и канализации.

Также запустили систему видеонаблюдения. В зрительном зале установили кресла, занавес, продолжается монтаж светозвукового оборудования.

Обновление Армизонского ДК стало возможным благодаря национальному проекту "Культура".