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В турнире по регби на снегу в Тюмени победили курсанты ТВВИКУ

Спорт, 09:40 23 января 2023

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации | Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Пять команд приняли участие в турнире по регби на снегу, посвященном 322-й годовщине со дня основания инженерных войск Вооруженных сил России. Соревнования прошли в Тюменском высшем военно-инженерном училище, сообщает Минобороны России.

За кубок сразились представители ТВВИКУ, команда РК "Рать" из Екатеринбурга, РК "Сургут", "Адреналин" из Тюмени и РК "Тюменского индустриального университета". Команда курсантов-инженеров стала победителем турнира.

Второе место заняли игроки "Адреналина", команда достойно боролась за победу, уступив лишь курсантам из ТВВИКУ. Бронзу завоевали северные соседи из Сургута, уступив серебро представителям РК "Адреналин".

На четвертом месте расположилась команда Тюменского индустриального университета, обыграв лишь команду из Екатеринбурга. РК "Рать" и замкнула турнирную таблицу, уступив всем командам.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров турнира принял участие начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Феликсович Евмененко. Он отметил отличную игру и беспристрастное судейство.

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# регби , ТВВИКУ

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