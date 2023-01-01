  • 23 января 202323.01.2023понедельник
  • USD68,6656
    EUR74,3434
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Академии и институты ФСБ России объявили о наборе абитуриентов для обучения

Общество, 10:46 23 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осуществляется отбор кандидатов, желающих поступить на учебу в образовательные организации ФСБ России по программам высшего и среднего профессионального образования. Во время обучения курсанты состоят на полном государственном обеспечении, выплачивается ежемесячное денежное содержание.

Выпускникам, успешно сдавшим итоговую аттестацию, присваивается воинское звание лейтенант (прапорщик), выдается диплом государственного образца. Военнослужащие направляются для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в органы безопасности.

Кандидатами могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 22 лет включительно, не проходившие военную службу в армии, окончившие (оканчивающие) 11 классов средней общеобразовательной школы или получившие среднее профессиональное образование. Для отслуживших в армии по призыву возраст поступления увеличивается до 24 лет.

Кандидаты в установленном порядке проходят медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку уровня физической подготовки, вступительные испытания и конкурсный отбор.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (3452) 29-26-24 или email: fsb-ok@yandex.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# образование , ФСБ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 23.01.2023Медики скорой помогли более 1 тыс. тюменцев за минувшие выходные
10:46 23.01.2023Академии и институты ФСБ России объявили о наборе абитуриентов для обучения
10:35 23.01.2023Потепление и снег ожидаются в Тюменской области к концу недели
10:24 23.01.2023150 соотечественников приехали в Тюменскую область в 2022 году