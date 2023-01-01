Академии и институты ФСБ России объявили о наборе абитуриентов для обучения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осуществляется отбор кандидатов, желающих поступить на учебу в образовательные организации ФСБ России по программам высшего и среднего профессионального образования. Во время обучения курсанты состоят на полном государственном обеспечении, выплачивается ежемесячное денежное содержание.

Выпускникам, успешно сдавшим итоговую аттестацию, присваивается воинское звание лейтенант (прапорщик), выдается диплом государственного образца. Военнослужащие направляются для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в органы безопасности.

Кандидатами могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 22 лет включительно, не проходившие военную службу в армии, окончившие (оканчивающие) 11 классов средней общеобразовательной школы или получившие среднее профессиональное образование. Для отслуживших в армии по призыву возраст поступления увеличивается до 24 лет.

Кандидаты в установленном порядке проходят медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор, проверку уровня физической подготовки, вступительные испытания и конкурсный отбор.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (3452) 29-26-24 или email: fsb-ok@yandex.ru.