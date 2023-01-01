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Интенсив для старшеклассников проведет Школа перспективных исследований ТюмГУ

Общество, 08:38 24 января 2023

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Образовательный интенсив для учащихся одиннадцатых классов "Ты. Университет. Будущее" пройдет в Школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2, к.1) с 24 по 26 марта. Интенсив поможет школьникам разобраться в устройстве высшего образования и оценить, какой тип программы им подходит.

В программе образовательного интенсива — лекции и дискуссии о современном высшем образовании и связи образования и карьеры, семинары, на которых профессора из разных стран мира расскажут о направлениях подготовки, общение со студентами, выпускниками, вузовскими преподавателями и дизайнерами образовательных программ. Язык мероприятий — английский.

Если участнику понравится одна из бакалаврских программ Школы перспективных исследований, он сможет претендовать на стипендию, покрывающую стоимость обучения на ней.

Регистрация на интенсив — до 22 февраля по ссылке. До 28 февраля организаторы проведут собеседования на английском языке с кандидатами, вошедшими в шорт-лист, и направят приглашения тем, кто пройдет отбор, сообщает Школа перспективных исследований.

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# абитуриенты , ТюмГУ , Школа перспективных исследований

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