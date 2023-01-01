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На шести перекрестках Тюмени отключат светофоры 23 января

Общество, 12:15 23 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На шести перекрестках Тюмени отключат светофоры 23 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Движение регулируют автоинспекторы.

До 17 часов отключены светофоры на перекрестках улиц Чаплина и Рабочей, Колхозной и Рабочей, а также на ул. Бабарынка, 16.

До 19 часов отключены светофоры на перекрестках улиц Пржевальского и Энергетиков, Пржевальского и Котовского, на ул. Рижской у школы № 7.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее.

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# светофоры

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