На шести перекрестках Тюмени отключат светофоры 23 января

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На шести перекрестках Тюмени отключат светофоры 23 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Движение регулируют автоинспекторы.

До 17 часов отключены светофоры на перекрестках улиц Чаплина и Рабочей, Колхозной и Рабочей, а также на ул. Бабарынка, 16.

До 19 часов отключены светофоры на перекрестках улиц Пржевальского и Энергетиков, Пржевальского и Котовского, на ул. Рижской у школы № 7.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее.