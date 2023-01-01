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Ялуторовские школьники стали лучшими на региональном чемпионате по робофутболу

Общество, 17:37 23 января 2023

сообщество "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: сообщество "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

22 команды стали участниками регионального чемпионата по робофутболу, который прошел в детском технопарке "Кванториум" в Тюмени. За победу боролись ребята из Тюмени, Ялуторовска, Тюменского, Ярковского и Ялуторовского районов, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Чемпионат состоял из двух треков: "Футбол автономных роботов" и "Футбол управляемых роботов". В первой части соревнований в футбольных баталиях приняли участие роботы, работающие автономно. Изобретатели не имели права вмешиваться в ход игры, лишь в перерывах между матчами могли вносить коррективы в написанный код для достижения лучшего эффекта.

Первое и второе места в "Футболе автономных роботов" заняли команды "ВС" и "iBUYPOWER" из школы №4 Ялуторовска, третье – ребята из второго корпуса тюменской гимназии № 49.

В треке "Футбол управляемых роботов" звание победителя игрокам приходилось отвоевывать в каждом тайме. Тройки участников управляли своими роботами с помощью смартфонов. Лучшими, по мнению жюри, стали команда "Фобос" из школы №4 Ялуторовска, команда "Жигули", представляющая тюменский "Кванториум", и команда "Звёздочка" из Ивановской СОШ – филиала Новоатьяловской СОШ Ялуторовского района.

Организаторы соревнований отметили, что интерес к робофутболу значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Игроки прошлого сезона смогли усовершенствовать свои навыки и показать достойный результат.

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# робототехника

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