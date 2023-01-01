Тюменских педагогов допобразования приглашают на всероссийский конкурс

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организации Тюменской области, реализующие программы дополнительного образования детей, могут участвовать во всероссийском профессиональном конкурсе "Арктур-2023". Состязание включает заочный и очный туры и проводится в пяти номинациях.

Эксперты выберут лучшую программу развития образовательной организации, а также лучших руководителей, методистов и сотрудников методических служб, педагогических работников и педагогов-наставников.

Для участия в заочном туре нужно пройти регистрацию на сайте конкурса и разместить свои материалы в личном кабинете до 24 марта 2023 года, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Конкурс проводит Общероссийский профсоюз образования при поддержке министерства просвещения РФ.