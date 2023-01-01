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Более 80 социально значимых услуг в Тюменской области переведены в электронный вид

Общество, 17:04 23 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 80 социально значимых услуг переведены в Тюменской области в электронный вид в рамках указа президента России "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". За 2022 год заявители направили в организации региона свыше 380 тысяч электронных заявлений, что в три раза больше, чем годом ранее, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Получить их можно как на региональном, так и на федеральном портале госуслуг. При этом у граждан остается возможность посещения МФЦ или органа власти для получения нужной справки или выписки на бумаге.

В пятерку наиболее популярных услуг по количеству заявлений вошли "Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно", "Оказание государственной социальной помощи", "Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов", "Направление детей в образовательные учреждения" и "Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе".

По статистике, уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде по сравнению с 2021 годом также повысился — 4,14 балла из пяти (в 2021 году он составил — 3,9 балла).

Подать заявление на получение электронных услуг, отслеживать ход его рассмотрения и получить результат услуги можно в личном кабинете федерального или регионального портала госуслуг.

Напоминаем, что получение услуг в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи федерального портала. Подробнее о том, как регистрироваться на госуслугах, можно узнать на официальном сайте.

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# госуслуги

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