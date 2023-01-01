В 95 школах Тюменской области ученики играют в лапту на уроках физкультуры

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

В 95 школах Тюменской области на уроках физкультуры ученики играют в лапту. Это 26%, то есть в каждой четвертой школе региона, сообщает информационный центр правительства региона.

Лапта как командная игра включается в разделы "Легкая атлетика" и "Подвижные игры", а также реализуется во время внеурочной деятельности. Образовательный курс по традиционной русской игре разработали в Минпросвещения России. Рекомендации направлены в школы Тюменской области. Образовательная организация самостоятельно принимает решение о введении модуля.

Напомним, тюменские общественники выиграли грант на спортивно-образовательный проект "Лапта UTMN".