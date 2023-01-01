В Тюмени скорая помощь столкнулась с Suzuki и завалилась на бок, пострадали двое человек
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Двое человек, по предварительным данным, пострадали в результате аварии с участием скорой помощи, которая произошла в Тюмени на ул. Пермякова 23 января.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Неподалеку от пересечения с улицей 50 лет Октября столкнулись машина скорой помощи и Suzuki. По словам очевидцев, скорая от удара завалилась на бок.
Известно, что скорая помощь ехала со включенными маячками, водитель иномарки – на зеленый сигнал светофора.
Инна Пахомова