  • 23 января 202323.01.2023понедельник
  • USD68,6656
    EUR74,3434
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени скорая помощь столкнулась с Suzuki и завалилась на бок, пострадали двое человек

Происшествия, 20:25 23 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двое человек, по предварительным данным, пострадали в результате аварии с участием скорой помощи, которая произошла в Тюмени на ул. Пермякова 23 января.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Неподалеку от пересечения с улицей 50 лет Октября столкнулись машина скорой помощи и Suzuki. По словам очевидцев, скорая от удара завалилась на бок.

Известно, что скорая помощь ехала со включенными маячками, водитель иномарки – на зеленый сигнал светофора.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:07 23.01.2023В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадали врач и фельдшер
20:25 23.01.2023В Тюмени скорая помощь столкнулась с Suzuki и завалилась на бок, пострадали двое человек
19:35 23.01.2023В Тюмени лжеспециалисты по очистке воды обманули 67 пенсионеров на два миллиона рублей
15:57 23.01.2023Более 25,5 млн рублей выманили мошенники у жителей Тюменской области за неделю