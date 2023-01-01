В Тобольске в новом корпусе гостиницы "Георгиевская" будет холл Менделеева

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый корпус гостиницы "Георгиевская" будет связан с историей Тобольска. В нем будут холл Менделеева, царской семьи, известных горожан.

Об этом представитель отеля рассказала на заседании координационного совета по въездному и внутреннему туризму в администрации города.

"Нам бы очень хотелось, чтобы гость обязательно посвятил несколько минут знакомству с нашей историей, заинтересовался и приехал еще раз для более обстоятельного погружения в историю Тобольска. Думаю, что и тоболякам будет интересно походить по нашим коридорам", - говорит директор гостиницы "Георгиевская" Татьяна Якунина.

Строительство нового корпуса гостиницы завершат к апрелю 2023 года. Он добавит к номерному фонду еще 45 комнат-трансформеров на 90 мест.

По словам директора гостиницы "Георгиевская", в новый корпус нужны 20 работников: горничные, официанты, повара.

Генеральный директор гостиницы Azimut Яна Яковлева сообщила о первом этапе реконструкции бывшего отеля "Славянская": обновлению подлежит весь номерной фонд, ресепшен, поменяется меню и шведская линия в ресторане "Анастасия".

"Тоболяки часто спрашивают, что будет с легендарными пирожными из кафе "Мария". Хочу всех успокоить: пирожное никуда не денется, его реализацию мы перенесем в зону ресепшена. Также здесь останется всеми любимый рок-бар и продолжит работать детский центр", - сказала она.