Проект Юрия Башмета объединит 300 музыкантов и 200 педагогов Тюменской области

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

18 мастер-классов в рамках общероссийской программы "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" организуют в Тюменской области. Свое мастерство благодаря проекту повысят более 300 юных музыкантов региона.

Слушателями станут также 200 педагогов и концертмейстеров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Образовательный проект Юрия Башмета реализуется в регионе с 2019 года. Занятия помогают одаренным детям развить исполнительские навыки и сделать профессиональный выбор.

24 января Юрию Башмету исполняется 70 лет. С юбилеем его поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вы ведете огромную просветительскую работу, поддерживаете одаренных детей. Проект "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" становится важной ступенью на пути к музыкальному олимпу для юных жителей Тюменской области. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и творческих побед", - говорится в поздравлении.