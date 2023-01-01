Росводоканал прокладывает сети в "безводные" районы Тюмени

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более 2,5 тыс. домовладений частного сектора Тюмени подключились к централизованному водоснабжению с 2020 по 2022 годы. Росводоканал Тюмень проложил в "безводных" районах свыше 60 км сетей.

Так, в 2022 году водоканал построил более 7 км водопроводов, в том числе, по 30 улицам частного сектора в районе Дружбы, Михаила Калашникова и Щербакова. На каждом водоводе установлены пожарные гидранты, что повысило безопасность районов частной застройки. Одновременно с подключением абонентов специалисты демонтируют уличные колонки.

"Для жителей частного сектора, у которых заключены договоры на пользование водоразборными колонками, подключение к центральному водоснабжению производится на льготных основаниях без оплаты", - пояснила коммерческий директор Росводоканала Екатерина Шаркова.

Активно подключают дома к централизованному водоснабжению жители тех районов, где были проложены сети в 2020 и 2021 годах. За условиями на подключение в водоканал обращаются жители поселков Казарово, Утешево, Березняковского, а также домов, расположенных в районе ул. Чаплина и в Заречной части города.

В 2023 году работы по строительству водопроводов продолжатся. В Восточном административном округе областного центра в районе частной застройки за ул. Народной будет проложено около 10 км водопроводных сетей.