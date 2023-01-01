В Ялуторовске прошла встреча с женами мобилизованных

Встреча с семьями мобилизованных, участвующих в СВО, прошла в общественной приемной "Единой России" в Ялуторовске. Ее провели секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, глава города Вячеслав Смелик и исполнительный секретарь Ялуторовского городского местного отделения "Единой России" Александр Дьячков, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения

Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Андрей Артюхов поздравил жен военнослужащих с прошедшими праздниками и вручил им и детям подарки, поинтересовался, есть ли проблемы.

"Спасибо всем, кто активно включился в работу по оказанию помощи родным и близким защитников. Работа с семьями мобилизованных – одна из важнейших задач "Единой России". Мы стараемся ответить на все возникающие вопросы, если нужно – оказать юридическую помощь. Помогаем и с отправкой посылок – скоро в рамках акции Тюменского регионального отделения партии "Тепло родного дома" из Тюмени отправится фура с посылками, чтобы мужчины получили их к 23 февраля", – рассказал Андрей Артюхов.

Первый этап акции прошел с 7 по 15 декабря, чтобы бойцы получили посылки к Новому году. Тогда жители региона принесли 1 тыс. 37 посылок, сбор был организован во всех муниципалитетах – на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований.

У супруги военнослужащего Любови день встречи совпал с днем рождения. "Приятно было получить сегодня цветы и поздравления. Сейчас самый главный вопрос, который интересует, – когда мужу дадут отпуск. Хочется его поскорее увидеть", - поделилась она переживаниями.

Глава Ялуторовска, секретарь городского местного отделения "Единой России" Вячеслав Смелик отметил, что после объявления частичной мобилизации в Ялуторовске появилась социальная гостиная, а семьи мобилизованных окружили поддержкой. "Жены, родители наших ребят могут прийти ко мне лично в любое время и с любой проблемой", - подчеркнул он.